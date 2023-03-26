В очереди на Керченскую переправу скопились десятки грузовиков с продуктами
Краснодар, 26 марта 2023, 13:45 — REGNUM Перед въездом на Керченскую переправу со стороны Кубани 26 марта собрались десятки автомобилей с продуктами питания и товарами первой необходимости. Они находятся на парковке неподалёку — в поселке Ильич Темрюкского района, ожидая своей очереди на проезд, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
«С утра 26 марта на парковке в поселке Ильич находится 61 автомобиль», — сказано в сообщении.
Накануне два парома «Лаврентий» и «Мария» перевезли в Крым 243 машины и 284 пассажира.
На месте стоянки грузовиков дежурят волонтеры, помогая ожидающим своей очереди водителям в получении пропусков для погрузки на паромы.
Причина скопления большого количества машин в том, что в Краснодарском крае продолжают действовать ограничения на проезд грузовиков к Керченской паромной переправе. В первую очередь пропускают только машины с продуктами питания и товарами первой необходимости.
Ранее сообщалось, что 23 марта президент РФ Владимир Путин одобрил проезд по Крымскому мосту грузового автотранспорта небольших размеров и без груза. Автомобильная часть моста хоть и восстановлена полностью после теракта 8 октября, но проезд грузовиков по ней все еще ограничен.