Краснодар, 26 марта, 2023, 13:45 — ИА Регнум. Перед въездом на Керченскую переправу со стороны Кубани 26 марта собрались десятки автомобилей с продуктами питания и товарами первой необходимости. Они находятся на парковке неподалёку — в поселке Ильич Темрюкского района, ожидая своей очереди на проезд, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

«С утра 26 марта на парковке в поселке Ильич находится 61 автомобиль», — сказано в сообщении.

Накануне два парома «Лаврентий» и «Мария» перевезли в Крым 243 машины и 284 пассажиров.

На месте стоянки грузовиков дежурят волонтеры, помогая ожидающим своей очереди водителям в получении пропусков для погрузки на паромы.

Причина скопления большого количества машин в том, что в Краснодарском крае продолжают действовать ограничения на проезд грузовиков к Керченской паромной переправе. В первую очередь пропускают только машины с продуктами питания и товарами первой необходимости.

Ранее сообщалось, что 23 марта президент РФ Владимир Путин одобрил проезд по Крымскому мосту грузового автотранспорта небольших размеров и без груза. Автомобильная часть моста хоть и восстановлена полностью после теракта 8 октября, но проезд грузовиков по ней все еще ограничен.