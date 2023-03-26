Варшава, , 13:43 — REGNUM В течение недели погибли трое польских наёмников, воевавших на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Twitter написал глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик.

Наемники на Украине Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Трагическая неделя — погибли три наших соотечественника, сражавшихся на стороне Украины», — написал Дворчик в социальной сети.

Из сообщения польского политика также следует, что в больнице Днепра скончался тяжелораненый польский доброволец, ещё один раненый отправился в Киев.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2023 года экс-советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что из 20 тысяч польских наёмников которые принимают участие в боевых действиях на стороне ВСУ, погибли уже 2,5 тысячи человек.

В ноябре 2022 года официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что, по имеющейся информации, за восемь месяцев боевых действий в число наемников было рекрутировано до 8 тыс. бойцов. Среди стран Захарова на первом месте упомянула Польшу (и лишь далее следовали США, Канада, Румыния и Великобритания).

Газета New York Times написала 25 марта, что около полутора тысяч иностранных боевиков воюют в настоящее время на стороне ВСУ. При этом Киев ранее сообщал, что в украинском интернациональном легионе состоят 20 тысяч наёмников. Отмечается, что набор новых членов в иностранный легион идёт с пробуксовкой.