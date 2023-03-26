The Sunday Times: ВСУ по Артёмовском каждый день теряют сотни военных

Лондон, , 13:37 — REGNUM Ежедневные потери ВСУ в районе города Артёмовска (ДНР) составляют порядка 200 военных, пишет The Sunday Times.

Ситуация в Артемовске. Вид на город, разрушенный в результате обстрела © Валентин Спринчак/ТАСС

Британское издание прогнозирует скорое отступление ВСУ из этого города из-за больших потерь. Не факт, отмечается в материале, что украинское командование решится продолжать удерживать Артёмовск любой ценой.

Не исключён отвод войск в Краматорск и Славянск (города ДНР, оккупированные ВСУ), где у украинской армии подготовлены укреплённые позиции, утверждают авторы материала.

В начале февраля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил об успешном наступлении российских военных в Артёмовске. 7 марта военный обозреватель Михаил Онуфриенко высказал мнение, что ВСУ не планируют уходить из Артёмовска.

По состоянию на начало этой недели российские военные контролировали 70% территории Артёмовска. Сегодня, 26 марта, стало известно об успешных действиях российской стороны в районе Артёмовского завода по обработке цветных металлов.