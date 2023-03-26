Белград, , 13:34 — REGNUM Решение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест президента России Владимира Путина только усугубит ситуацию. Об этом в интервью телеканалу Pink заявил президент Сербии Александр Вучич.

Александр Вучич © IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

«Это ведёт только к дальнейшей эскалации. Вы можете говорить что угодно, но как вы будете разговаривать с ним [президентом России Владимиром Путиным] в будущем? Зачем вы ограничили себя?» ― недоумевает сербский лидер.

Он также подчеркнул, что «это решение плохое для всех, включая тех, кто его принял».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта на сайте Международного уголовного суда в Гааге появилась информация о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребёнка в России Марии Львовой-Беловой.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что решение МУС не повлияло на работу Путина. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев назвал МУС «правовым ничтожеством и международно-правовым импотентом», ничего полезного так и не сделавшим. В свою очередь российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что этот «судебный орган» полностью подконтролен Западу. Обозреватель болгарского издания «Дума» Дахер Дахер-Ламот раскритиковал решение Международного уголовного суда, назвав его «шизофренической русофобией».

Отреагировали на решение МУС и в Государственной думе, предложив на законодательном уровне запретить любую деятельность Международного уголовного суда в России и предусмотреть ответственность за содействие и поддержку МУС.