Лыжник Устюгов выиграл гонку на 50 км классическим стилем на чемпионате России

Тюмень, , 13:31 — REGNUM Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира лыжник Сергей Устюгов стал победителем масс-старта на дистанции 50 км классическим стилем на чемпионате России по лыжным гонкам. Российское первенство проходит в Тюмен. Устюгов представляет Ханты-Мансийский автономный округ. Об этом 26 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Устюгов Frankie Fouganthin

Устюгов финишировал с результатом 2 часа 14 минут 16,3 секунды. Второе место занял выступающий за Москву олимпийский чемпион Алексей Червоткин, отставший от лидера на 1 минуту 21,5 секунды, третьим стал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, выступающий за Архангельскую область. Отставание составило 2 минуты 42,2 секунды.

30-летний Устюгов является чемпионом Игр в Пекине в эстафете и также он дважды выиграл золотые медали Кубка мира. Кроме того, спортсмен завоевал на чемпионатах мира четыре серебряные и одну бронзовую медаль.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта Александр Большунов выиграл скиатлон на 30 км на чемпионате России по лыжным гонкам. Он пробежал дистанцию за 1 час 11 минут и 0,1 секунды.