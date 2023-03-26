Москва, 26 марта, 2023, 13:38 — ИА Регнум. Неизвестный поджёг внедорожник Range Rover в центре Москвы, от чего автомобиль взорвался. Об этом 26 марта сообщает РЕН ТВ.

Pixabay.com Пожар

По данным журналистов, инцидент произошёл прошлой ночью. Автомобиль перед тем, как поджечь, облили горючей жидкостью. Также пострадал другой автомобиль.

«Пламя перекинулось на соседний автомобиль KIA, который тоже сгорел», — сообщил изданию источник.

Сообщается, что, предположительно, автомобиль принадлежит главе самоуправления Басманного района Елене Данько. Момент поджога попал на видео.

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Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2022 года в Москве задержали злоумышленника, который, используя зажигательную смесь, поджёг два автомобиля в Москва-Сити.