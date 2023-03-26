Аэропорт Мюнхена отменил 1,5 тыс. рейсов из-за забастовки сотрудников, требующих повышения зарплаты

Мюнхен, Германия, , 13:24 — REGNUM В аэропорту города Мюнхена 26 марта проходит забастовка. Из-за акции протеста сотрудников аэропорта авиакомпании отменяют все рейсы в Мюнхен. Акция протеста сотрудников служб безопасности и обработки багажа парализовала работу международного аэропорта. Отменены уже около полутора тысяч рейсов.

Аэропорт Мюнхена Thomas Kniess

«В воскресенье, 26 марта и понедельник, 27 марта 2023 года, в аэропорту Мюнхена не будет регулярных пассажирских перевозок из-за забастовок в течение всего дня», — сказано в заявлении компании-оператора Flughafen Muenchen.

В пресс-релизе администрации второго по загруженности хаба Германии просят избегать поездок в авиагавань и связаться со своими компаниями по поводу отменённых рейсов.

В Мюнхене и Франкфурте-на-Майне 17 февраля 2023 года уже проводилась забастовка сотрудников наземных служб. Участники акции выдвигали требования о повышении заработной платы на 500 евро ряду сотрудников, а также увеличения выплат за работу в праздничные дни. Забастовка привела к отмене более 2340 рейсов, пострадали более 300 тыс. пассажиров.

На 27 марта в Германии намечена всеобщая забастовка транспортников. Её организует профсоюз Объединенных служб (Verdi) и железнодорожный профсоюз. Причиной послужили коллективные переговоры в сфере авиационной безопасности, железнодорожного транспорта и текущий коллективный спор в государственном секторе между профсоюзами, федеральным правительством и муниципалитетами. В ФРГ опасаются транспортного коллапса в этот день по всей Германии.