Вашингтон, 26 марта, 2023, 13:18 — ИА Регнум. Читатели Newsweek осудили экс-командующего силами Североатлантического альянса (НАТО) в Европе Бена Ходжеса из-за призыва больше помогать Украине.

Стрингер/РИА Новости Бена Ходжес

Ранее Ходжес заявил, что не хватает, того, чтобы президент США его администрация публично заявили: «Мы хотим, чтобы Украина победила». Вместо этого, по словам экс-командующего силами НАТО, в США говорят что-то вроде «мы с ними столько, сколько потребуется». Эти словам возмути читателей Newsweek.

«Это безумие… США делают ситуацию хуже, а не лучше для украинского народа», — написал один из читателей.

«Байден совершенно не в курсе происходящего», — выразил мнение другой читатель.

«Вы можете хотеть все, что угодно», — отреагировал ещё один пользователь.

Некоторые читатели также не увидели разницы между фразами: «мы поддерживаем вас» и «мы хотели бы, чтобы Украина победила».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин подчёркивал, что Москва стремится закончить конфликт на Украине. Однако западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений. В Москве не раз заявляли, что военная помощь Запада станет законной целью для российской армии. 25 марта глава государства заявил, что Россия найдёт, чем ответить на поставки Киеву снарядов с обеднённым ураном. Путин отметил, что боеприпасы с урановым стержнем не относятся к оружию массового поражения, но пыль, образующаяся при использовании таких боеприпасов, заражает местность.