Вучич предрёк начало переговоры о вступлении Украины в ЕС в июне из-за провалов ВСУ на поле боя

Белград, , 13:13 — REGNUM Европейский союз уже в ближайшие три месяца будет вынужден начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Такое мнение в эфире TV Pink выразил президент Сербии Александр Вучич.

Александр Вучич Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Сербский лидер отметил, что на такой шаг сообщество пойдёт из-за невозможности Киева победить в конфликте с Россией.

«Думаю, что будет принято решение о срочном начале переговоров с возможностью быстрого, внеочередного вступления в ЕС, потому что подходит состязание за то, кто будет главой НАТО и потому, что американцы создают свой блок внутри Европы», ― пояснил Вучич.

Он отметил, что ЕС и сейчас является союзником США, однако особенный проамериканский блок будут составлять «что видно и по вопросу вооружения, Польша, страны Прибалтики, плюс Украина».

По его словам, переговоры о вступлении Украины в ЕС должны начаться уже в июне, «так как Украина, почти наверняка, не может победить в военном смысле».

«Ожидаю, что она получит большой импульс на своём европейском пути», ― указал президент Сербии.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший председатель Европарламента Мартин Шульц заявил, что скептически относится к ускоренному присоединению Украины к ЕС. Он подчеркнул, что снизить стандарты членства в Евросоюзе нельзя.

По его словам, быстрое вступление Украины в Евросоюз из-за конфликта понятно и эмоционально объяснимо, однако по политическим соображениям это трудно осуществить.

Заявку на вступление в ЕС президент Украины Владимир Зеленский подал 28 февраля 2022 года. Документ был направлен французскому президенту Эммануэлю Макрону, поскольку Франция председательствует в Совете ЕС. Также заявка направлена главе Евросовета Шарлю Мишелю и президенту Европарламента Урсуле фон дер Ляйен.

На такой шаг украинское руководство пошло на фоне российской специальной военной операции, проводимой для защиты жителей Донбасса.

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