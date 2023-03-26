Берлин, 26 марта, 2023, 13:08 — ИА Регнум. Власти Германии считают заявление президента РФ Владимира Путина о решении разместить российской ядерное оружие на территории Белоруссии «очередной попыткой ядерного запугивания». Об этом 26 марта сообщила немецкая газета Die Welt со ссылкой на источники в МИД ФРГ.

Иван Шилов ИА REGNUM ФРГ

«Приведённое президентом Путиным сравнение с совместным использованием ядерного оружия в НАТО вводит в заблуждение и не может быть обоснованием заявленного Россией шага», — приводит слова представителя МИД Германии издание.

Кроме того, в немецком внешнеполитическом ведомстве заметили, что белорусская сторона несколько раз на международном уровне якобы заявляла о том, что у республики не имеется ядерного оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились о размещении на территории Белоруссии тактического ядерного оружия. Он указал, что Москва давно передала Минску ракетный комплекс 9К720 «Искандер», способный нести ядерный снаряд, и добавил, что ядерное оружие будет размещено в рамках соответствующих международных обязательств.

Путин уточнил, что поводом для такого шага послужило заявление Лондона о поставках Киеву боеприпасов с обеднённым ураном, и добавил, что Белоруссия давно просила разместить на своей территории российское ядерное оружие. При этом он почеркнул, что Россия в этом случае делает то, чем США занимаются на протяжении десятилетий, не передавая ядерное оружие своим союзникам, а именно размещая его на их территории.