Рига, 26 марта, 2023, 13:24 — ИА Регнум. Певица Лайма Вайкуле, которая с начала спецоперации по защите Донбасса резко высказывалась о России и называла себя кормилицей страны, неожиданно заявила, что опасается запрета петь на русском языке. Об этом она рассказала 25 марта на YouTube-канале.

Валерий Левитин/РИА Новости Певица Лайма Вайкуле

Вайкуле покинула Россию и пообещала больше не выступать с концертами в стране. Теперь артистка решила смягчить предыдущие формулировки.

«Мне было страшно, что не смогу я больше петь по-русски», — объяснила теперь Вайкуле бегство из страны.

Она уточнила, в тот момент её захлестнули эмоции. Певица поведала, что после отмены своих концертов переговорила с девушкой с Украины, и якобы именно та убедила её не отказываться от деятельности.

«Она много говорила со мной, и я понемногу-понемногу стала понимать — ну при чем тут язык? Не хватало того, чтобы ещё и отняли сам русский. Ведь у меня вообще всё отняли. Не хватало, чтобы еще и русский отняли», — сказала Вайкуле, не пояснив, кто и что у неё отнял.

В августе 2022 года депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов обратился с призывом к ФСБ запретить Вайкуле въезжать в Россию за поддержку Киева. Он отметил, что певица на одном из концертов развернула украинский флаг.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2023 года министерство культуры Латвии выпустило приказ о запрете спектаклей на русском языке в Латвийском театре кукол. Кроме того, депутаты Сейма республики от правящей коалиции внесли на рассмотрение законопроект о запрете демонстрации фильмов с субтитрами на русском языке