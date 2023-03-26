Sky News: конфликт на Украине приближается к «последней главе»

Вашингтон, , 12:52 — REGNUM По мере приближения «последней главы» военного противостояния на Украине перед Вашингтоном всё острее встаёт необходимость выбора — нужно ли дальше поддерживать Киев, пишет аналитик Шон Белл в своей статье «Война на Украине: грядущий «боевой сезон» может стать последней главой в конфликте — почему и как это может закончиться» для Sky News.

США и Украина Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Прогнозируя дальнейшее развитие событий на Украине, Белл выражает уверенность в том, что 2023 год завершится тупиком для обеих сторон конфликта, поскольку ни у той, ни у другой «не будет ресурсов — людей и материальной базы — для решительного шага».

Он заявил, что Западу придётся решать, продолжать ли поддерживать затяжной конфликт с уменьшающимися ресурсами, при том, что тогда Киев столкнётся с реализацией Россией своей долгосрочной стратегии. Или США стоит оказать давление на обе стороны, чтобы положить конец кровопролитию и сосредоточиться на восстановлении.

Белл выразил мнение, что делать ставку на Киев — не лучший выбор. По его мнению, всё готово для приближения «последней главы этого конфликта».

Ранее Москва многократно отмечала, что Запад, США в частности, затягивают конфликт на Украине ради своих целей. При этом в конце февраля глава МИД Венгрии Петер Сийярто также отметил, что дальнейшие поставки странами Запада вооружений Киеву не остановят конфликт, а только усугубят его.

В то же время, несмотря на многочисленные заявления Запада и Киева о планах контрнаступления, украинский президент Владимир Зеленский заявил о его невозможности: ВСУ бессильны наступать на российскую армию без западных танков и с тем количеством ракет и артиллерии, которое у Украины есть сейчас.