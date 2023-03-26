Скопье, 26 марта, 2023, 12:50 — ИА Регнум. Северная Македония передаст Вооружённым силам Украины 12 советских ударных вертолетов Ми-24, который практически выработали свой ресурс. Об этом в субботу, 25 марта, заявила министр обороны республики Славянка Петровска.

Алексей Колчин ИА REGNUM Ми-24

«Согласно нашим планам модернизации, эта техника уже почти выработала свой рабочий ресурс и не будет в составе в наших вооружений. Если бы мы не передали их, через короткое время нужно было бы что-то решать», — приводит её слова портал Kosovo Online.

Отмечается, что решение о передаче вертолетов было принято после совместного с украинской стороной анализа Вооружённых сил Северной Македонии. Стороны пришли к выводу, что лишение этой военной техники никак не скажется на обороноспособности страны.

Ранее агентство TASR со ссылкой на исполняющего обязанности главы Минобороны Словакии Ярослава Надя сообщало о проверке украинскими техническими специалистами истребителей МиГ-29, которые Брастислава передаёт Киеву в качестве военной помощи. В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству Российской Федерации назвали передачу Украине истребителей МиГ-29 «недружественным актом, направленным на разрушение двусторонних отношений» [России и Словакии].