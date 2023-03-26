Синоптик Тишковец: в Москве 26 марта может выпасть рекордное количество осадков за 75 лет

Москва, , 12:43 — REGNUM Рекордное за последние 75 лет количество осадков может выпасть в столице России 26 марта, в воскресенье. Об этом 26 марта сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своём Telegram-канале.

Погода в Москве © Сергей Савостьянов/ТАСС

«Воскресенье в Центральной России будет самым дождливым в метеоистории 26 марта», — написал он в своём сообщении.

Синоптик уточнил, что это произойдёт из-за североатлантического циклона, в результате прохождения которого на Москву и Московскую область обрушится от 10 до 19 мм осадков, что составляет 20–25% от месячной нормы. При этом Тишковец предупредил, что особо сильные осадки будут с 12:00 до 15:00, и рекомендовал не забывать зонт, выходя на улицу.

Также он отметил, что такой дождливый день 26 марта в столичном регионе за всю историю наблюдений базовой столичной метеостанции ВДНХ с 1948 года был только в 1951 году, когда в эту дату выпали рекордные 11,8 мм осадков.

«С высокой вероятностью можно прогнозировать, что сегодняшний выходной станем самым влажным как минимум за последние 75 лет и будет побит суточный рекорд осадков, державшийся с середины прошлого века», — заключил синоптик.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре сообщили, что в воскресенье, 26 марта, в Москве ожидается облачная погода и дождь. Атмосферное давление составит 736 мм рт. столба.