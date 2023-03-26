Москва, 26 марта, 2023, 12:37 — ИА Регнум. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала американскую спортсменку Эшли Вагнер за её высказывания против присутствия российских тренеров на чемпионате мира по фигурному катанию, проходящему в Японии.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Татьяна Тарасова

«Ну что про это говорить? Ее только не спросили, куда российским тренерам ездить, а куда нет. В следующий раз будем ее спрашивать, можно ли нам ездить. Кто она такая? Дура просто. Неумная девочка», — сказала Тарасова в интервью РИА Новости 26 марта.

Ранее сообщалось, что в Японию прибыли российские специалисты Этери Тутберидзе, Даниил Глейхенгауз и Сейргей Дудаков, сопровождающие двоих грузинских фигуристов и итальянского спортсмена Даниэля Грассля.

25 марта Эшли Вагнер на своей странице в социальной сети Twitter написала, что не понимает причины, по которой российские тренеры допускаются до турниров, когда российские фигуристы — нет. По её словам, люди, ставящие под сомнение действительность допингового скандала, являются безумцами.