Нью-Дели, , 12:29 — REGNUM Индийская сторона серьёзно обеспокоена действиями сепаратистских и экстремистских элементов против дипломатической миссии и консульств в Канаде. О своей озабоченности МИД Индии заявил верховному комиссару (послу) Канады, который был вызван во внешнеполитическое ведомство. Об этом сообщает индийская газета The Times of India.

Индия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Правительство Индии потребовало объяснений того, как таким элементам было позволено в присутствии полиции нарушать безопасность нашего дипломатического представительства и консульств», ― говорится в заявлении МИД Индии.

Также дипломаты напомнили властям Канады об их обязательствах по Венской конвенции и попросили арестовать и привлечь к ответственности «лиц, которые уже были идентифицированы как причастные к таким действиям».

В министерстве иностранных дел Индии ожидают от канадского правительства «всех необходимых шагов» для обеспечения безопасности индийских дипломатов и охраны дипломатических помещений, «с тем чтобы они могли выполнять свои обычные дипломатические функции».

19 марта организованное в честь посланника Индии в Канаде мероприятие было отменено из соображений безопасности. Причиной стали бурные протесты сторонников сепаратистского движения «Халистан», выступающие за отделение штата Пенджаб от Индии.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале текущей недели Великобритании был выражен решительный протест после нападения на посольство Индии в Лондоне. Стране поставили в вину отсутствие защиты здания дипмиссии со стороны британской службы безопасности.

Нападение было совершено сторонниками сепаратистского движения «Халистан». Они сняли со здания дипмиссии национальный флаг. В Индии потребовали от представителей британской дипмиссии объяснить, по какой причине служба безопасности Британии допустила проникновение сепаратистов в посольство.