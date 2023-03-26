Нью-Дели, 26 марта, 2023, 12:29 — ИА Регнум. Индийская сторона серьёзно обеспокоена действиями сепаратистских и экстремистских элементов против дипломатической миссии и консульств в Канаде. О своей озабоченности МИД Индии заявил верховному комиссару (послу) Канады, который был вызван во внешнеполитическое ведомство. Об этом сообщает индийская газета The Times of India.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

«Правительство Индии потребовало объяснений того, как таким элементам было позволено в присутствии полиции нарушать безопасность нашего дипломатического представительства и консульств», ― говорится в заявлении МИД Индии.

Также дипломаты напомнили властям Канады об их обязательствах по Венской конвенции и попросили арестовать и привлечь к ответственности «лиц, которые уже были идентифицированы как причастные к таким действиям».

В министерстве иностранных дел Индии ожидают от канадского правительства «всех необходимых шагов» для обеспечения безопасности индийских дипломатов и охраны дипломатических помещений, «с тем чтобы они могли выполнять свои обычные дипломатические функции».

19 марта организованное в честь посланника Индии в Канаде мероприятие было отменено из соображений безопасности. Причиной стали бурные протесты сторонников сепаратистского движения «Халистан», выступающие за отделение штата Пенджаб от Индии.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале текущей недели Великобритании был выражен решительный протест после нападения на посольство Индии в Лондоне. Стране поставили в вину отсутствие защиты здания дипмиссии со стороны британской службы безопасности.

Нападение было совершено сторонниками сепаратистского движения «Халистан». Они сняли со здания дипмиссии национальный флаг. В Индии потребовали от представителей британской дипмиссии объяснить, по какой причине служба безопасности Британии допустила проникновение сепаратистов в посольство.