Омск, , 12:28 — REGNUM Следователи в Омске установили подозреваемого в убийстве пожилой женщины и её сына, чьи тела ранее нашли в замаскированном погребе. Им оказался 37-летний сосед потерпевших, сообщает управление СК по региону в Telegram-канале.

Следственный комитет РФ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Следователи продолжают расследование уголовного дела, возбужденного по факту обнаружения 18 марта 2023 года в частном доме на 2-й Береговой улице в городе Омске тел 85-летней женщины и ее 57-летнего сына с признаками насильственной смерти.

«Установлено, что к преступлению причастен 37-летний знакомый потерпевших, ранее проживавший в соседнем доме. Подозреваемый задержан», — говорится в сообщении.

По версии следователей, подозреваемый проник в дом погибших с целью ограбления.

В СК РФ сообщили, что на допросе мужчина признался в убийстве. Следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование находится на контроле в центральном аппарате.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в подмосковном Подольске задержали сотрудника МВД по подозрению в убийстве и расчленении товарища. Назначение сотрудник МВД решил отметить с другом, но всё закончилось конфликтом со смертельным исходом. 10 марта в городе нашли часть тела убитого. ДНК-экспертиза подтвердила соответствие.