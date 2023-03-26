Политолог Коктыш: Россия решила размесить ТЯО в Белоруссии для уравновешивания обстановки

Москва, , 12:40 — REGNUM Размещение Россией тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии, которое ранее анонсировал президент РФ Владимир Путин, станет ответом на провокации НАТО и уравновесит обстановку. Об этом РИА Новости 26 марта заявил доктор политических наук Кирилл Коктыш.

Россия и Белоруссия Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он считает, что такое решение стало ответом на эскалацию обстановки Западом, в том числе на концентрацию сил НАТО на границе Белоруссии.

«И это самое главное, если бы не британская провокация с готовностью поставлять Украине снаряды с урановым сердечником, то в размещении российского ЯО в Белоруссии не было бы необходимости», — добавил политолог.

Коктыш отметил, что со стороны НАТО было столько агрессивных ходов, что настало время отвечать не декларативно, а реально. Также размещение ядерного оружия в Белоруссии, по мнению эксперта, будет сдерживать Киев, который организовывает провокации.

«Все эти игры в эскалацию, вся убеждённость западных элит в том, что Россия не ответит, они, в общем-то, базируются на неправильных вводных. Когда российское благородство интерпретируют как слабость», — отметил Коктыш.

Политолог также считает, что после данного решения Москвы население Финляндии, которое и так не радо планам властей по вступлению в НАТО, будет ещё больше против вхождения в альянс. Но Коктыш сомневается, что финское руководство учтёт мнение простых граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин накануне сообщил, что в Белоруссии скоро будет завершено строительство хранилища для ядерного оружия. Он подчеркнул, что размещение ТЯО в соседней стране не будет нарушением Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений, так как это не будет передачей Минску ядерного оружия, а РФ лишь «делает то, что делали США десятилетиями».

В министерстве обороны США на это ответили, что нет причин для изменения готовности ядерных сил. В Вашингтоне также сообщили, что не видят «признаков того, что Москва готовится применить ядерное оружие».