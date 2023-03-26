Одесса, Украина, , 12:26 — REGNUM В результате взрыва мины под Одессой во время шторма в Чёрном море получили повреждения здания. Об этом 26 марта сообщило украинское издание «Страна. ua» в своём Telegram-канале.

Якорная морская мина © Евгений Биятов/РИА Новости

«Под Одессой во время шторма взорвалась морская мина», — говорится в сообщении.

Также к сообщению прикреплены фотографии повреждённых зданий на берегу моря, по данным издания, это произошло в результате взрыва мины.

Кроме того, указывается, что в данный момент шторм в Чёрном море продолжается, и отмечается, что чрезвычайные службы региона ничего не сообщают в взрыве мины.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января представитель военной администрации Одесской области Сергей Братчук заявил, что из-за шторма в Чёрном море морские мины может сорвать с якорей После этого они могут дрейфовать и их может прибить к берегу.

С начала спецоперации ВС РФ на Украине Киев установил большое количество мин в Чёрном море, которые с тех пор периодически отрывает и уносит морским течением. Их обнаруживали, в частности, в Турции и Румынии. Также дрейфующие украинские мины уже неоднократно взрывались в Одессе и Одесской области.