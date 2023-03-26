Берлин, 26 марта, 2023, 12:18 — ИА Регнум. Целью визитов в Грузию и Северную Македонию главы МИД Германии Анналены Бербок было ограничение влияния России и подкрепление амбиций. Об этом 26 марта передаёт Das Erste.

Olaf Kosinsky Анналена Бербок

При этом, как отмечается в материале телеканала, во время визитов поднимался вопрос о вступлении этих стран в Евросоюз. Как подчеркнула Бербок, если процесс вступления в ЕС Грузии и Северной Македонии затормозится, то это будет означать, что «Россия и дальше сможет неограниченно расширять свое влияние в этих регионах».

«Посыл Бербок как в Северной Македонии, так и в Грузии, был достаточно ясен: обеим странам нужно провести необходимые реформы — и тогда путь к вступлению в ЕС будет открыт», — сообщил телеканал.

Ранее Еврокомиссия назвала условия для вступления в Евросоюз. Так, по словам еврокомиссара по вопросам расширения и политики соседства Оливера Вархея, правительству Грузии для получения от ЕК рекомендаций для присвоения республике статуса страны-кандидата нужно снизить поляризацию между политическими партиями и провести ряд реформ.