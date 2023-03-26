Москва, 26 марта, 2023, 12:09 — ИА Регнум. Российский фристайлист Павел Кротов, о смерти которого стало известно ранее, скончался во сне. Об этом 26 марта рассказал тренер сборной России по фристайлу Александр Понгильский.

Владимир Трефилов/РИА Новости Российский фристайлист Павел Кротов

«Мне вчера позвонил мой воспитанник, они с Павлом дружили с детства. Рассказал, что в пятницу он лёг спать, но уже не проснулся», — приводит его слова РИА Новости.

Тренер указал, что в данный момент причины смерти спортсмена неизвестны, и добавил, что 27 марта будет проведено вскрытие, после чего будет понятнее, почему Кротов умер.

Также Понгильский отметил, что он пока не общался с родственниками покойного, и рассказал, что фристайлист восстанавливался после операции на колене и намеревался в течение скорого времени снова начинать тренировки и выступать на соревнованиях.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Федерация фристайла России сообщила, что чемпион мира 2021 года по лыжной акробатике 30-летний Павел Кротов умер. Также она выразила глубокие соболезнования семье, близким и коллегам спортсмена.