Киев, 26 марта, 2023, 11:59 — ИА Регнум. Голливудский актёр и посол доброй воли международной организации ЮНИСЕФ Орландо Блум заявил, что прибыл на Украину и проведал детей в центре «Спильно», поддерживаемом организацией. Об этом он написал в одной из социальных сетей.

Kento Nara via www. imago-images/Global Look Press Орландо Блум

Из рассказа звезды в социальной сети следует, что он навестил детей в одном из укрытий, обустроенных в метро. Сообщается также, что в таких укрытиях родители оставляют детей днем по аналогии с детским садом.

По словам актёра, он прибыл на Украину впервые с 2016 года.

«Детям нужно вернуть их детство», — написал Блум в социальной сети.

Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации 24 февраля 2022 года, в котором объявил о начале специальной военной операции (СВО) по демилитаризации и денацификации Украины. Глава государства тогда отметил, что Россия не может чувствовать себя в безопасности, в качестве примера Путин напомнил о заявлениях украинских властей насчет возможности возвращения ядерного оружия, а также указал на продвижение сил НАТО к российским границам.