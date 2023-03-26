Москва, 26 марта, 2023, 11:57 — ИА Регнум. В Москве умер советский и российский актёр театра и кино Николай Дупак. Ему был 101 год. Об этом 26 марта сообщает Telegram-канал «112».

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Заслуженный артист России и Украины, первый директор Театра на Таганке Николай Дупак

Фронтовик и заслуженный артист РСФСР известен своими ролями в фильмах «Тарас Бульба» и «Интервенция».

Николай Дупак родился 5 октября 1921 года в селе Старобешево на Украине. Знаменитый директор Театра на Таганке. Заслуженный артист РСФСР и Украины.

Во время войны сражался в 6-м гвардейском корпусе, был трижды ранен, потерял своего коня, который спас ему жизнь. После Великой Отечественной войны служил актёром и режиссёром в Театре им. Станиславского. Затем работал директором Театра на Таганке и — в течение года — Театра на Малой Бронной.

Российскому зрителю он известен по таким картинам, как «Однажды ночью», «Без вести пропавший», «Сорок первый», «Партизанская искра», «Его поколение», «Поезд в далекий август», «Будни уголовного розыска», «Жизнь моя — армия», «Ярослав Мудрый», «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго».

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале в возрасте 60 лет скончался советский и российский актёр театра и кино Сергей Столяров ― внук известного советского актёра Сергея Столярова и сын актёра Кирилла Столярова.