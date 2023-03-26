Гамбург, Германия, 26 марта 2023, 11:56 — REGNUM В результате перестрелки, которая произошла в Гамбурге в ночь на 26 марта, погибли два человека. Об этом 26 марта сообщает газета Bild.

Полиция Германии
Полиция Германии
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Отмечается, что очевидцы рассказали, что перестрелка произошла на одной из гамбургских улиц примерно в 23:32 (00:32 мск).

Также указывается, что прибывшие на место сотрудники полиции нашли тела двух мужчин, скончавшихся от полученных огнестрельных ранений.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта в таиландской провинции Пхетчабури мужчина открыл из окна своего дома стрельбу по проходившим по улице людям. В результате этого погибли три человека, а сам стрелявший был убит в ходе перестрелки с полицией после отказа добровольно сдаться.