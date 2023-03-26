В ДНР сообщили, что взяли в плен за две недели 70 военных ВСУ

Донецк, , 11:52 — REGNUM За последние две недели в Донецкой Народной Республике в плен российским силам сдались около 70 военнослужащих Вооружённых сил Украины. Об этом в воскресенье, 26 марта, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Пленные ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Только за последние две недели в плен сдались порядка 70 украинских солдат», — приводит агентство слова собеседника. Отмечается, что сдавшиеся в основном действовали в составе ВСУ на донецком, авдеевском и угледарском направлениях.

Ранее сообщалось, что российским военнослужащим в ходе штурма бетонного завода в Артёмовске Донецкой Народной Республики удалось взять в плен восемь и уничтожить 16 солдат Вооружённых сил Украины.

В пятницу, 24 марта, глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер на пресс-конференции в Киеве заявила о более чем 25 случаях расправы над попавшими в плен российскими бойцами со стороны ВСУ.