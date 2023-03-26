В ВСУ заявили, что российские военные сделали авиабомбы управляемыми

Киев, , 12:10 — REGNUM Российские военные, чтобы усилить мощь массированных ударов, сделали авиабомбы управляемыми. Это заявление спикера военно-воздушных сил Украины Юрия Игната приводит Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Боевая работа экипажа вертолета Ми-8 © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Он объяснил, что российские военные имеют большой запас авиабомб типа «ФАБ-500» (разновидность фугасных авиабомб), а переделать такой снаряд в управляемый дешевле и быстрее, чем создать ракету.

«ФАБы у них (в РФ) есть в достаточном количестве. Они к ним просто добавляют крылья, GPS, и всё, — заявил представитель ВСУ. — Они есть, их просто нужно модернизировать. Цена вопроса намного меньше, чем производить ракеты».

По его словам, планирующие авиабомбы российские лётчики могут сбрасывать на расстоянии 50 и более километров, не подлетая к украинской границе. В ВСУ же таких бомб, отмечает Игнат, сравнительно немного.

Накануне, как писало ИА REGNUM, украинские военные пожаловались на «самое опасное оружие» России. Таковым они назвали системы «Солнцепёк», которые по словам офицеров ВСУ, выжигают всё, на своём пути.

Президент России Владимир Путин заявил 26 марта, что ВСУ пользуются серьёзной поддержкой Запада, снабжающего Украину оружием Минобороны РФ ежедневно докладывает о том, что российские военные уничтожают в ходе спецоперации вооружения ВСУ, среди которых множество западных орудий, в том числе ЗРК.