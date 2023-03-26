Киев, 26 марта, 2023, 11:48 — ИА Регнум. Макрофинансовая стабильность Украины оказалась под угрозой. Огромные риски создала эмиссия гривны для восполнения дефицита бюджета страны. Об этом в интервью газете Financial Times заявил глава Нацбанка Украины Андрей Пышный.

Иван Шилов ИА REGNUM Гривна

«Быстрое средство, но очень опасное», — указал он.

Пышный при этом подчеркнул, что Украина больше не станет прибегать к такому «опасному» денежному финансированию.

Газета отмечает, что прекращение эмиссионного финансирования, использование внутренних рынков облигаций, а также введение мер по увеличению налоговых поступлений являются условиями сделки Международного валютного фонда (МВФ) с Киевом. Речь идёт о соглашении по кредитной программе на сумму в 15,6 млрд долларов на четыре года, которое было достигнуто 25 марта. Решение должен подтвердить совет фонда, свою позицию он озвучит в ближайшие недели.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров сравнил текущее состояние Украины с ситуацией, в которой находится Афганистан, — экономика в упадке, а финансовая система в полной зависимости от международных кредитов. По его словам, население страны фактически закабаляется международными кредитами.

Он также подчеркнул, что на Украине — разбитая инфраструктура и массовая нищета, а восстанавливать и планировать будущее смогут только вовремя уехавшие в Европу.

Ранее национальный регулятор Украины по результатам встречи главы НБУ Андрея Пышного с послом США в Киеве Бриджит Бринк пообещал, что с целью сохранения возможности сотрудничества с Международным валютным фондом Нацбанк Украины не станет проводить эмиссию гривны в 2023 году.