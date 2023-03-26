Москва, 26 марта, 2023, 11:43 — ИА Регнум. Западные страны поставляют Киеву вооружения скрытно, но российские военные пытаются уничтожать их в процессе доставки. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия-1».

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка вооружения Киевскому режиму

«Перевозят скрытно, по ночам. Но то, что удается достать, — достают. Но такая цель, конечно, есть», — сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что ни у кого не должно быть сомнений, что кто-то просто безразлично позволяет поставлять вооружения на Украину.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что это именно он начал поставки вооружения на Украину. По его словам, США отправили на Украину «сотни и сотни» противотанковых ракетных комплексов Javelin. Трамп также указал, что до него президент Барак Обама направлял Киеву лишь «подушки», то есть нелетальное снаряжение.