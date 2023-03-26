Вашингтон, 26 марта, 2023, 11:36 — ИА Регнум. В министерстве обороны Соединённых Штатов Америки заявили, что не видят причин для изменения готовности ядерных сил на фоне планов Российской Федерации разместить ТЯО (тактическое ядерное оружие) на территории Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Мы видели сообщения о заявлении России. <…> Мы не увидели ни причин для изменения готовности наших ядерных сил, ни признаков того, что Москва готовится применить ядерное оружие», — говорится в официальном заявлении Пентагона.

Агентство Reuters считает, что администрация действующего президента США Джо Байдена поддерживает реакцию Пентагона.

В субботу, 25 марта, президент Российской Федерации Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24» подтвердил, что Москва и Минск договорились о размещении на территории Белоруссии ТЯО. Ранее Россия отравила в Белоруссию ракетный комплекс 9K720 «Искандер», экипажи которого приступят к обучению 3 апреля.

Как объяснил президент, поводом для такого шага послужило решение Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обеднённым ураном. Он добавил, что Москва делает то, чем Вашингтон занимался десятилетиями. Строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии закончат 1 июля. При этом Путин напомнил, что белорусский лидер Александр Лукашенко давно поднимал вопрос о размещении такого оружия на территории республики. Однако это не означает передачу ядерного вооружения Минску.