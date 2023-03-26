Турция готова поддержать мирный план Китая по Украине при одном условии
Анкара, 26 марта 2023, 11:29 — REGNUM Турция согласна поддержать мирную инициативу Китая по Украине, если она сформирует фундамент для переговоров. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
«Насколько я понимаю и вижу, господин Си [председатель КНР Си Цзиньпин] проведёт переговоры и с Зеленским [президент Украины Владимир Зеленский], обсудят актуальные вопросы. Если здесь будет сформирован фундамент для переговоров, мы поддержим», — пояснил Калын.
Турецкий политик ещё раз подчеркнул, что лучше десять лет вести переговоры, чем несколько лет вести кровавую войну, добавив, что любой конфликт приводит к столу переговоров.
В мирный план КНР по Украине входят 12 пунктов, в том числе: уважение суверенитета всех стран, соблюдение международного права и Устава ООН; разрешение гуманитарного кризиса, создание гуманитарных коридоров для мирных жителей; обеспечение безопасности атомных электростанций; противостояние угрозе применения ядерного, химического или биологического оружия; прекращение односторонних санкций.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЕС призывает председателя КНР Си Цзиньпина к диалогу с президентом Украины Владимиром Зеленским. В Евросоюзе считают, что Си Цзиньпин должен взаимодействовать с обеими сторонами конфликта для продвижения идеи мирного урегулирования.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 21 марта, что Россия и Китай услышали друг друга в обсуждении плана по разрешению кризиса на Украине. Также ранее российский лидер отметил, что Москва внимательно ознакомилась с предложениями Пекина по урегулированию кризиса на Украине и всегда открыта для переговорного процесса.