Анкара, 26 марта, 2023, 11:29 — ИА Регнум. Турция согласна поддержать мирную инициативу Китая по Украине, если она сформирует фундамент для переговоров. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Насколько я понимаю и вижу, господин Си [председатель КНР Си Цзиньпин] проведёт переговоры и с Зеленским [президент Украины Владимир Зеленский], обсудят актуальные вопросы. Если здесь будет сформирован фундамент для переговоров, мы поддержим», — пояснил Калын.

Турецкий политик ещё раз подчеркнул, что лучше десять лет вести переговоры, чем несколько лет вести кровавую войну, добавив, что любой конфликт приводит к столу переговоров.

В мирный план КНР по Украине входят 12 пунктов, в том числе: уважение суверенитета всех стран, соблюдение международного права и Устава ООН; разрешение гуманитарного кризиса, создание гуманитарных коридоров для мирных жителей; обеспечение безопасности атомных электростанций; противостояние угрозе применения ядерного, химического или биологического оружия; прекращение односторонних санкций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЕС призывает председателя КНР Си Цзиньпина к диалогу с президентом Украины Владимиром Зеленским. В Евросоюзе считают, что Си Цзиньпин должен взаимодействовать с обеими сторонами конфликта для продвижения идеи мирного урегулирования.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 21 марта, что Россия и Китай услышали друг друга в обсуждении плана по разрешению кризиса на Украине. Также ранее российский лидер отметил, что Москва внимательно ознакомилась с предложениями Пекина по урегулированию кризиса на Украине и всегда открыта для переговорного процесса.