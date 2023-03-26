Киев, 26 марта, 2023, 11:34 — ИА Регнум. На площадь перед Крестовоздвиженским собором в Киеве 26 марта пришли несколько тысяч верующих, сообщили в пресс-службы Украинской православной церкви (УПЦ).

Vadim Chuprina Митрополит Онуфрий

На площади в Киево-Печерской лавре воскресную литургию провёл митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Он призвал прихожан молиться за монахов лавры, «чтобы они могли здесь совершать своё служение и возносить свои молитвы».

Обращение митрополита вызвано с тяжёлым положением, в котором оказались монахи Киево-Печерской лавры: украинские власти под предлогом окончания аренды на территории музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» заставляют священников УПЦ покинуть монастырь до 29 марта.

Борьба украинских властей против канонической УПЦ ведётся на разных уровнях. На Украине преследуют священнослужителей, раскольники начинают занимать храмы УПЦ.

Этими преследованиями возмущены в РПЦ. В Кремле заявляют, что такая агрессия Киева против православных священников в очередной раз подтверждает необходимость воплотить в жизнь цели спецоперации по денацификации Украины