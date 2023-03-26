Екатеринбург, 26 марта, 2023, 11:26 — ИА Регнум. В Екатеринбурге семья, где мать убила двух детей и покончила с собой, была благополучной. Об этом «Известиям» рассказали очевидцы трагедии.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

«Скандалов у них (в семье. ― Прим. ред.) никогда не было. Жили в доме давно, мы часто видели Наталью с детьми. Обычно, если такое происходит, то можно предсказать, а тут никак», — сообщил сосед жительницы Екатеринбурга.

По словам очевидцев, во время инцидента отец семейства был на работе, а его жена Наталья, которая, предположительно, и убила двух сыновей, находилась дома. Мотивы её поступка неизвестны.

Соседи семьи, ставшие свидетелями произошедшего, признались, что это вызвало у них шок.

Как сообщало ИА REGNUM, сообщение о том, что в доме по улице Леваневского в Екатеринбурге обнаружены тела двух мальчиков, 2015 и 2018 годов рождения, с признаками насильственной смерти, поступило в правоохранительные органы вечером 25 марта. На место происшествия лично выезжал координировать работу следователей исполняющий обязанности руководителя регионального СКР Анатолий Надбитов.

СКР возбудил и расследует уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух малолетних»).

Ранее местные СМИ сообщили, что в убийстве мальчиков подозревают мать несовершеннолетних, которая после совершения преступления свела счёты с жизнью.