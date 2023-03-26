В Москве 26 марта ожидается облачная погода, дождь и до +10 °C

Москва, , 11:20 — REGNUM В воскресенье, 26 марта, в столице России ожидается облачная погода и дождь. Температура воздуха в городе составит +8… +10 °C. Об этом 26 марта сообщает Гидрометцентр РФ на своём сайте.

Красная площадь Василий Иванов © ИА REGNUM

Отмечается, что ветер южной четверти с переходом на западное направление будет дуть со скоростью 5–10 м/c, атмосферное давление составит 736 мм рт. столба.

Также указывается, что в ночь на 27 марта в Москве ожидается облачная с прояснениями погода и небольшой дождь. Температура воздуха +2… +4 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта заместитель мэра столицы в правительстве Москвы Пётр Бирюков заявил, что результаты мониторинга атмосферного воздуха в Москве минувшей зимой показали низкий уровень загрязнения на всех типах городских территорий. По его словам, это связано с ветреной погодой и обильными осадками.