Вашингтон, 26 марта, 2023, 11:20 — ИА Регнум. Бывший президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп считает, что именно он положил начало поставкам американского оружия для Украины. Об этом кандидат в президенты заявил 26 марта в ходе выступления на предвыборном митинге перед своими сторонниками в Уейко (штат Техас).

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Я дал им сотни и сотни Javelin, когда [Барак] Обама давал им только подушки и простыни», — сказал Трамп.

Также бывший президент заявил, что является единственным кандидатом на пост президента США, способным «решить» конфликт на Украине за 24 часа: «Я единственный президент за десятилетия, который не начал новую войну, и я предотвращу третью мировую войну, к которой мы идем».

В ходе вступления Дональд Трамп раскритиковал действующую администрацию Белого дома, назвав Соединённые Штаты Америки времён президентства Джо Байдена «банановой республикой».