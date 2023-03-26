Хараре, 26 марта, 2023, 11:14 — ИА Регнум. В Зимбабве необходимо отрыть ресторан русской кухни. С таким пожеланием выступил заместитель министра информации, СМИ и телекоммуникаций этой африканской страны Ник Мангвана.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Русская кухня

Он пояснил, что русская культура популярна в Зимбабве, а гастрономия является важным инструментом «мягкой силы».

«Мы задаёмся вопросом: почему в Хараре ещё нет ресторана русской кухни? Есть китайские, индийские, а русских нет», ― сказал в беседе с РИА Новости замминистра.

Он также подчеркнул, что такое заведение общественного питания должен открыть не коренной зимбабвиец, а русский, «чтобы он был настоящим».

«Я бы стал инвестором такого проекта», ― признался Мангвана.

Мангвана также рассказал, что в Зимбабве сосиски называются русскими. Почему так повелось, он не знает, но это «действительно так».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер зимбабвийской правящей партии ZANU-PF Кристофер Мутсвангва заявил, что Зимбабве рассчитывает на дальнейшую работу с российскими компаниями в области добычи и обработки алмазов, а также на сотрудничество по добыче лития. Он подчеркнул, что эта индустрия очень хорошо развита в России.

На фоне введенных Западом санкций Зимбабве набирает популярность у российских туристов. Как отметили в Ассоциации операторов сафари Зимбабве, всё большее число состоятельных граждан из России приезжает в африканскую страну с тем, чтобы посетить заповедники и увидеть диких животных.