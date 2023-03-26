Берлин, 26 марта, 2023, 11:13 — ИА Регнум. Ограничения влияния России и подкрепление Европейского союза стали главными темами визита министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок в Грузию и Северную Македонию. Об этом 26 марта сообщило издание Das Erste.

Kay Nietfeld Анналена Бербок

«В ходе своей поездки, Бербок, помимо прочего, посетила границу между Грузией и Южной Осетией. Выступая на совместной пресс-конференции со своим грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили, Бербок заявила, что «место Грузии — в ЕС», — указывается в материале.

Отмечается, что в случае, если процесс вступления Грузии и Северной Македонии остановится, это якобы будет способствовать тому, что «Россия и дальше сможет неограниченно расширять своё влияние в этих регионах».

Также указывается, что посыл Бербок в ходе её визита в указанные страны, по мнению издания, состоял в том, что Северной Македонии и Грузии нужно провести реформы для того, чтобы они были приняты в состав Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта министр иностранных дел Франции Катрин Колонна обсудила с президентом Грузии Саломе Зурабишвили вопрос интеграции страны в Евросоюз. Также глава французского МИД заявил заявила о поддержке процесса вступления Грузии в сообщество.