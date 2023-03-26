Пекин, 26 марта, 2023, 10:59 — ИА Регнум. Риски для мировой экономики усилились на фоне резкого увеличения центробанками процентных ставок для борьбы с высоким уровнем инфляции. Об этом 26 марта заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в ходе выступления на Форуме развития Китая в Пекине.

Britta Pedersen Кристалина Георгиева

Как указала Георгиева, на данный момент в экономике мира «исключительно высока» неопределённость, одной из причин которой является «геоэкономическая фрагментация», способная стать причиной раскола мирового сообщества на соперничающие экономические блоки, из-за чего все страны «станут беднее и менее защищёнными».

Глава МВФ отметила, что из-за такой ситуации перспективы развития экономики мира в среднесрочной перспективе, по её мнению, вероятнее всего, будут и далее слабыми.

«Также очевидно, что риски для финансовой стабильности усилились. В период роста уровня задолженности быстрый переход от длительного периода низких процентных ставок к гораздо более высоким ставкам, необходимым для борьбы с инфляцией, неизбежно порождает потрясения и факторы уязвимости, о чем свидетельствуют недавние события в банковском секторе некоторых стран с развитой экономикой», — сказала она.

Также Георгиева уточнила, что предпринятые на фоне банковского кризиса меры несколько ослабили напряжение на рынке, однако «неопределённость остается высокой, что подчеркивает необходимость быть бдительными.

Как передавало ИА REGNUM, 12 марта агентство Bloomberg сообщило, что ситуацию с банкротством американского банка Silicon Valley Bank (SVB) самым внимательным образом отслеживают специалисты МВФ. Представитель фонда указал, что также оцениваются потенциальные финансовые риски от краха банка.