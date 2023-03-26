Артемовск, , 10:57 — REGNUM Российские силы в ходе штурма бетонного завода в Артёмовске Донецкой Народной Республики взяли в плен восемь и уничтожили 16 украинских военнослужащих. Об этом в воскресенье, 26 марта, сообщало РИА Новости.

Боец ЧВК «Вагнер» на территории города. Артемовск © Валентин Спринчак/ТАСС

«Бойцы «Вагнера» взяли в плен восемь и уничтожили еще 16 украинских военных на бетонном заводе Артёмовска — восточнее АЗОМа (Артёмовский завод по обработке цветных металлов — ред.)», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в качестве трофеев российскими бойцами были взяты автоматы Калашникова, а также гранатомёты производства стран НАТО.

Ранее в этот день стало известно, что российские военнослужащие, выполняющие свои обязанности в зоне специальной военной операции, полностью взяли под контроль завод АЗОМ в Артёмовске Донецкой Народной Республики.

На завод АЗОМ в декабре 2022 года приезжал президент Украины Владимир Зеленский. В ходе поездки, как утверждает заместитель главы украинского министерства обороны Ганна Моляр, Зеленский наградил военнослужащих ВСУ, отличившихся на поле боя.