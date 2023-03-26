Санкт-Петербург, 26 марта, 2023, 10:53 — ИА Регнум. Футболисты национальной команды Ирака рассчитывают на поддержку до сотни болельщиков в ходе товарищеского матча с российской сборной. Об этом 26 марта заявили в пресс-службе сборной Ирака.

Дарья Антонова ИА REGNUM Футбольные болельщики

«Мы думаем, что никто из Багдада не приедет в Россию для посещения матча. Но у нас есть много людей, которые учатся в России в разных университетах», ― отметили в беседе с ТАСС в пресс-службе.

Представитель сборной выразил надежду на присутствие на трибунах «от 50 до 100 болельщиков»,

«Мы надеемся на эту поддержку», — подчеркнул он.

Товарищеский матч между сборными России и Ирака состоится 26 марта в Санкт-Петербурге. Встреча начнётся в 18:00 мск на стадионе «Газпром-Арена».

В первом своём товарищеском матче 2023 года сборная России сыграла вничью со счетом 1:1 с самым статусным среди доставшихся ей после международного отстранения соперником — иранцами. Встреча прошла в Тегеране 23 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, консул Ирака в России Маджид Ал-Кинани считает, что футбольный товарищеский матч между национальными сборными России и Ирака в Санкт-Петербурге отразит дружбу народов этих стран. Он подчеркнул, что «это больше, чем победа или поражение, самое главное — доброе отношение между нашими спортсменами».