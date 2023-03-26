Киев, 26 марта, 2023, 10:57 — ИА Регнум. Воскресные службы УПЦ состоятся сегодня, 26 марта, в Киево-Печерской лавре. На сайте лавры опубликовано расписание.

Стрингер/РИА Новости Киево-Печерская Лавра. Киев

Утренние воскресные литургии пройдут в храмах Всех преподобных Печерских, икон Божией Матери «Всех скорбящих Радосте» и «Живоносный источник». Также они состоятся на площади перед Крестовоздвиженским храмом, в храме в честь преподобного Агапита Печерского, Аннозачатьевской церкви, в храме преподобного Сергия Радонежского.

Днём и вечером священники УПЦ проведут таинство соборования в Храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радосте».

Эти службы могут оказаться последними, сообщает РИА Новости.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что священников УПЦ украинские власти пытаются выдворить из монастыря Киево-Печерской лавры. Монахам послано распоряжение покинуть стены лавры до 29 марта, поскольку музей-заповедник «Киево-Печерская лавра» решил прекратить с монастырём договор аренды.

Руководство лавры категорически не согласно с этим требованием и называет его незаконным, а также отмечает, что украинский минкульт и руководство музея утратили страх Божий.

25 марта в Киевской духовной академии заявили, что обучение придётся прекратить, если учебному заведению запретят пользоваться помещениями на территории Киево-Печерской лавры. В России гонения Киева на УПЦ назвали религиозной войной.