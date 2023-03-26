Москва, 26 марта, 2023, 10:43 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин указал на планы Запада создать «глобальное НАТО» с участием новых регионов мира, сравнив это со странами «оси» времен Второй мировой. Об этом глава государства заявил телеканалу «Россия-24».

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«НАТО согласовала новую стратегическую концепцию блока, объявляя о глобальности альянса. Ну что это такое», — уточнил Путин.

По словам главы государства, в новой стратегической концепции Североатлантического альянса прямо написано о планах развития отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и о планах создавать «глобальное НАТО». Президент добавил, что США создают все новые и новые союзы, строят новые «оси».

«Они говорят о том, что Запад начинает строить новую ось наподобие той, что была создана еще в 1930-е годы фашистскими режимами в Германии и Италии, и милитаристской Японии», — отметил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта обозреватель American Thinker Александр Марковски заявил, что, считая себя мирной организацией, НАТО постоянно воюет. Шрамы от войн с НАТО, в частности, долго будут носить Балканы, Ливан, Сомали, Афганистан, Ирак, Сирия и Ливия. По его словам, распад СССР многие восприняли как подтверждение американских истин и начало эпохи всеобщего мира, однако НАТО создало атмосферу недоверия и смятения.