Москва, 26 марта, 2023, 10:38 — ИА Регнум. Антироссийские санкции со стороны западных стран ускорили развитие отношений Российской Федерации и Китайской Народной Республики в сферах экономики и энергетики. Об этом говорится в статье, опубликованной 26 марта в газете Berliner Zeitung.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Если посмотреть на статистику, то российско-китайский торговый оборот увеличился по сравнению с годом ранее на 29% с тенденцией дальнейшего роста. Россия продает в Китай наряду с энергоносителями, прежде всего, продукты питания, например зерно и муку», — говорится в материале.

Отмечается, что рост торгового оборота двух стран является прямым следствием введения Евросоюзом и США многочисленных санкций в отношении России, которая в условиях изоляции смогла перестроить свою экономику на азиатский рынок.

Ранее главное таможенное управление Китайской Народной Республики опубликовало документ, согласно которому экспорт российской платины в Китай в первые месяцы 2023 года вырос почти в 300 раз по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Также, по словам вице-премьера РФ Александра Новака, Россия и КНР в ближайшее время согласуют условия по поставкам российского газа по газопроводу «Сила Сибири — 2».