В Новосибирске подросток погиб, пытаясь сбежать из детского дома

Новосибирск, , 10:35 — REGNUM В Новосибирске подросток погиб при попытке побега из детского дома, пишет «КП-Новосибирск». Отмечается, что двое 15-летних воспитанников детского дома предприняли попытку сбежать через окно. В результате один повредил ногу, а второй погиб.

Скорая помощь Юлия Карнаева © ИА REGNUM

«Врачей сразу не вызвали — боялись за репутацию, — рассказал источник издания. — Как сказали врачи, если бы скорую вызвали сразу, возможно, он остался бы жив».

Правоохранительные органы возбудили дело по статье о причинении смерти по неосторожности. К расследованию присоединилась уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Санкт-Петербурге около железнодорожной станции Шувалово был найден труп мужчины. Источник уточнил, что погибшему мужчине на вид было примерно 20 лет, его тело лежало вниз головой около железнодорожных путей.