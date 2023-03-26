Камбарка, , 10:33 — REGNUM В Удмуртии произошла коммунальная авария. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, причиной стало повреждение трубопровода диаметром 100 мм в колодце в Камбарке.

Водопроводный кран 304cina62

«В 09:00 (08:00 мск) 26 марта в оперативную дежурную смену ЦУКС МЧС Удмуртии от единой дежурной диспетчерской службы Камбарского района поступило сообщение о нарушении холодного водоснабжения в городе Камбарке», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-калане.

В результате без холодного водоснабжения остались 1702 дома, среди которых 14 многоквартирных. Кроме того, подача воды прекращена в три детских сада, школу и две котельные.

К ликвидации аварии привлекли восемь человек и три единицы техники. На данный момент авария устранена.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте авария оставила без света жителей Хасанского муниципального округа в Приморском крае. В зону отключения электроэнергии попал округ, население которого составляет почти 30 тыс. человек.