Москва, , 10:29 — REGNUM По итогам 2022 года Китай и Россия оказались мировыми лидерами по профициту торгового баланса. Об этом 26 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные расчёты на основе данных статистических служб двух стран.

Контейнеры Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что исследование было проведено на основе данных национальных статистических служб 60 самых крупных экономик мира. В финальную выборку для публикации были включены экономики, которые по состоянию на середину марта раскрыли данные за январь–декабрь 2022 года, получив положительное сальдо торгового баланса.

По информации статистических служб, профицит торгового баланса КНР за 2022 годы увеличился на 30% и вырос до самого высокого за всю историю наблюдения значения, составив $877,6 млрд. В свою очередь, торговый профицит России за минувший годы увеличился в 1,7 раза, составив $333,4 млрд и поднявшись на второе место среди самых крупных мировых экономик.

Третьем место заняла Саудовская Аравия, торговое сальдо которой составило $221,3 млрд и стало самым большим с 2012 года. Четвёртое место у Норвегии, поднявшейся с девятого места, торговый профицит которой вырос в 2,7 раза и составил $164,3 млрд. Замыкает пятёрку Австралия, торговое сальдо которой составило $123,1 млрд.

Катар занял шестое место, поднявшись на пять позиций ($97,5 млрд). Германия опустилась со второго места на седьмое, её торговое сальдо рухнуло в 2,4 раза ($85,34 млрд). На восьмом месте Ирландия ($71 млрд), на девятом — Малайзия ($58,2 млрд) и на десятом — Нидерланды ($56,2 млрд), у которых торговый профицит сократился на четверть и которые опустились на четыре позиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января стало известно, что товарооборот между Россией и Китаем за прошедший год вырос на 29,3% в годовом выражении. Этот показатель составил рекордные $190,27 млрд.