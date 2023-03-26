Москва, , 10:17 — REGNUM В марте российские граждане чаще всего пользовались авиаперелётами по маршруту Москва ― Сочи. Это направление, как выяснили аналитики сервиса путешествий «Туту.ru», стало самым популярным в первый месяц весны.

Аэропорт Дарья Антонова © ИА REGNUM

Так, на это направление приходится почти 5% билетов, оформленных внутри страны. В среднем перелёт обходится 12 447 рублей туда-обратно, пишет РИА Новости. Год назад это направление уступало по спросу маршруту Москва — Санкт-Петербург, который теперь занял вторую строчку рейтинга.

На самолеты между двумя российскими столицами покупают около 4,3% билетов внутри России. Средний чек за перелёт составляет 5836 рублей в оба направления.

Замыкает тройку направление Москва — Минеральные Воды (средний чек 12 689 рублей туда-обратно). Далее в рейтинге самых востребованных следуют маршруты из российской столицы в Махачкалу (10 225 рублей), Калининград (9456 рублей), Екатеринбург (8315 рублей), Уфу (7859 рублей), Самару (6860 рублей) и Казань (6826 рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу сервиса для поиска работы SuperJob, нынешним летом большинство российских граждан планируют провести отпуск на отечественных курортах. Так, самыми популярными направлениями стали Крым, курорты Краснодарского края и Алтай. Также в топ-5 вошли озеро Байкал и Северная столица ― Санкт-Петербург.

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