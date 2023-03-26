Чемпион мира 2021 года фристайлист Павел Кротов умер в возрасте 30 лет

Москва, , 10:15 — REGNUM Умер чемпион мира 2021 года по лыжной акробатике 30-летний Павел Кротов. Об этом 26 марта в Telegram-канале сообщает Федерация фристайла России.

Павел Кротов © Владимир Смирнов/ТАСС

«25 марта 2023 года в возрасте 30 лет ушел из жизни чемпион мира, призёр чемпионата мира, победитель и призер этапов Кубка мира, член сборной команды России по фристайлу в акробатике, участник зимних Олимпийских игр (2014 и 2018) Кротов Павел», — говорится в сообщении.

Федерация фристайла России выразила глубокие соболезнования семье, близким и коллегам Павла Кротова.

О причинах смерти спортсмена не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта ушёл из жизни бывший игрок и главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Синау. Ему было 78 лет. Причины смерти мастера спорта, заслуженного тренера РСФСР не уточняются.